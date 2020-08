Esami “drive in” all’Amedeo di Savoia: sei positivi sui primi cento controllati

Il primo riscontro con un minimo rilievo statistico è arrivato il giorno dopo Ferragosto. Su 100 tamponi processati almeno 6 casi positivi: due da Malta, altrettanti dalla Spagna, uno dalla Croazia e un altro dall’Albania. Sono questi i risultati iniziali di un controllo sui ritorni dall’estero che si annunciava capillare e serrato già negli scorsi giorni, per cui l’Asl Città di Torino ha attivato due servizi “drive in” per eseguire tamponi in via Farinelli e via Doré, preparandosi ad aprirne un terzo all’Amedeo di Savoia, come nei giorni più caldi dell’emergenza Covid. L’alto tasso di probabilità che i casi di “importazione” facciano lievitare il numero dei contagi, infatti, trovava già riscontro nel bollettino di domenica scorsa, con un picco di 40 infetti di cui 24 provenienti da fuori Piemonte. Ieri il dato è calato a 4 e a 16 il totale dei nuovi casi, con unico decesso comunicato dall’Unità di Crisi. Nel frattempo il Dirmei sta proseguendo l’attività di monitoraggio proprio sui Paesi segnalati a rischio e per cui è prevista, al rientro, la comunicazione alle autorità sanitarie.

