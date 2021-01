Lo sconsolato animale ha fatto cadere il secchio con l'acqua e non sa più come dissetarsi

È uscito di casa da due giorni e ha lasciato il cane chiuso sul balcone. E purtroppo non è l’unico a farlo. Sono immagini sconvolgenti e toccanti quelle che documentano la sofferenza di questo sconsolato animale: ha fatto cadere il secchio con l’acqua e non sa più neppure come dissetarsi.