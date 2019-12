Esce dal carcere e ruba un’auto per tornare a casa: inseguito e arrestato

La prima cosa che ha fatto, appena uscito dal carcere di Ivrea, è stata quella di rubare una Twingo rossa parcheggiata in un’area di servizio, proprio di fronte alla casa circondariale eporediese, e con quella fare ritorno a casa, a Rivarolo Canavese.

INTERCETTATO DAI CARABINIERI

Una “gazzella” del nucleo radiomobile della locale compagnia dell’Arma lo ha però intercettato, lungo la provinciale 565 “pedemontana”, e gli si è messo alle calcagna.

LA ROCAMBOLESCA FUGA

Ne è allora scaturita una rocambolesca fuga protrattasi per alcuni chilometri, che ha portato il fuggitivo ed i carabinieri, in diversi centri abitati del Torinese.

URTA UN MURETTO E FUGGE A PIEDI

La folle corsa si è interrotta quando il ladruncolo, un 28enne disoccupato, pregiudicato, giunto all’altezza di Castellamonte, ha urtato leggermente contro un muretto posto sul ciglio della strada. A quel punto ha deciso di abbandonare l’auto ed ha provato a dileguarsi a piedi.

INSEGUITO E AMMANETTATO

Non ha avuto scampo. L’uomo è stato infatti inseguito e raggiunto dai militari dell’Arma che lo hanno bloccato definitivamente ammanettandolo a pochi passi dalla scuola “Giraudo” a Castellamonte.

E’ TORNATO IN CARCERE

Il Tribunale di Ivrea, dopo averne convalidato l’arresto, ha applicato, nei confronti del 28enne, la misura cautelare della custodia in carcere. E così per lui sono tornate a spalancarsi le porte di una cella.