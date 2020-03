Esce di casa, “pizzicato” con 17 dosi di eroina e cocaina nelle mutande

Per l'uomo, 56 anni, è scattato l'arresto oltre alla denuncia per aver violato le misure disposte dal governo contro il coronavirus

Esce di casa per andare ad acquistare la droga. L’uomo, un 56enne di Verbania, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri per un controllo e pizzicato con la “roba” appena acquistata: 17 grammi di eroina ed un grammo di cocaina in tutto, Lo stupefacente, già suddiviso in dosi, era nascosto nelle mutande.

ARRESTO E DENUNCIA: ORA E’ AI DOMICILIARI

Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, oltre alla denuncia per violazione delle misure disposte dal governo per il contenimento del contagio del coronavirus. In attesa della convalida dell’arresto si trova ora ai domiciliari.