Esce di strada e si schianta. Morto fisioterapista di 26 anni

Tragedia, la scorsa notte, sulle strade del Vercellese dove un giovane di 26 anni ha perso la vita uscendo di strada al volante della sua vettura, sulla strada provinciale 40 che collega Santhià e Alice Castello, nei pressi di Tronzano. Per lui non c’è stato nulla da fare: soccorso, è spirato poco dopo l’arrivo in ospedale.

LA VITTIMA ERA DI SANTHIA

La vittima si chiamava Stefano Porta e viveva a Santhià dove lavorava come fisioterapista. L’incidente si è verificato la notte scorso, intorno all’1.30. Il giovane era a bordo della sua Ford Fiesta e stava tornando a casa.

VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI SUL POSTO

Per liberarlo dalle lamiere della vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sulla dinamica dell’incidente stradale sono ancora in corso accertamenti ma, secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero altre auto coinvolte. Sul caso indagano i carabinieri.