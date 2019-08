Esce di strada per evitare i cinghiali e si schianta. Morto 49enne

Drammatico incidente stradale, nella tarda serata di ieri, sulla tangenziale di Alba. Un uomo di 49 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada, al volante della sua Bmw, venendo sbalzato fuori dall’abitacolo. L’auto è finita in un campo di granturco. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

CARABINIERI SUL POSTO

I carabinieri, intervenuti sul posto insieme alle squadre di soccorso del 118 (che hanno constatato il decesso del 49enne), stanno ancora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che, a quanto pare, potrebbe essere stato provocato dalla presenza di animali selvatici (probabilmente cinghiali) in strada.

CINGHIALI IN STRADA

Nello stesso tratto di tangenziale, infatti, poco prima dello schianto mortale, si era verificato un altro incidente provocato, sembra, proprio dalla presenza di alcuni cinghiali in strada. Il conducente dell’auto coinvolta, in quel caso, non aveva riportato gravi ferite.