Esce fuori strada e si schianta contro il muro di un’abitazione. Morta donna al volante

Schianto mortale a San Mauro Torinese. E’ successo questa mattina poco prima delle 10, all’altezza dell’incrocio tra via Mezzaluna e via Casale. Una Fiat Panda è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di un’abitazione. La conducente, della quale al momento non sono state fornite le generalità, è morta.

COLTA DA MALORE?

E’ possibile, ma questo lo appureranno gli investigatori, che sia stata colta da un malore mentre era alla guida. Sulla dinamica, in ogni caso, sono in corso gli accertamenti da parte dei militari della compagnia di Chivasso.