Esce fuori strada e si schianta in un campo agricolo: automobilista illeso

Per recuperare l'auto, gli agenti della municipale hanno dovuto bloccare il traffico per alcuni minuti

Esce fuori strada e si schianta in un campo agricolo. E’ successo questo pomeriggio, Nichelino, lungo la bretella che collega la provinciale 143 (per Vinovo) con la rotatoria della palazzina di Caccia di Stupinigi.

PERDE IL CONTROLLO ED ESCE FUORI STRADA

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Hyundai ha perso il controllo dell’auto ed è finito nel campo che costeggia la carreggiata.

AUTOMOBILISTA ILLESO

L’uomo, al di là del grosso spavento, per fortuna non ha riportato alcuna ferita nel rocambolesco incidente.

L’INTERVENTO DELLA MUNICIPALE

Per recuperare l’auto, gli agenti del comando di polizia municipale di Nichelino, giunti sul posto, hanno dovuto bloccare il traffico per alcuni minuti. Giusto il tempo per il carro-attrezzi di agganciare l’auto e riportarla sulla carreggiata.