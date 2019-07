Esce da un locale con la sua fidanzata: lo pugnalano in pancia per la catenina

Aggressione nella notte in pieno centro. Un ragazzo di 25 anni alle Molinette in pericolo di vita

Il coltello è penetrato nelle carni alla bocca dello stomaco e la vittima è rimasta senza fiato, cadendo a terra in una pozza di sangue. L’aggressione è avvenuta la notte scorsa, attorno alle quattro del mattino e in ospedale in prognosi riservata e in pericolo di vita, è finito un ragazzo egiziano di 25 anni che aveva trascorso la serata con la sua fidanzata italiana di 23 anni. Teatro di quello che la procura ha definito un tentato omicidio, il centro città: via Verdi, all’angolo con via Giulia di Barolo.

La coppia, lui residente a Villastellone, lei a Trofarello, era appena uscita da un locale e si stava avviando verso l’auto che era parcheggiata non distante. Dopo pochi metri, però, si sono trovati di fronte due stranieri (giovani anche loro). Uno dei quali ha improvvisamente strappato dal collo dell’egiziano una lunga catenina d’oro con tanto di ciondolo. Gli aggressori hanno fatto dietro front e da via Verdi hanno cominciato a camminare, impuniti e tranquilli in direzione via Giulia di Barolo.

La vittima li ha rincorsi, anche se la fidanzata lo tratteneva, per affrontarli e riavere quella collanina a cui è particolarmente affezionato. Uno dei due malviventi, sentendo sul collo il fiato della giovane vittima, si è voltato di scatto, già con il coltello in mano (lungo almeno dieci centimetri) e ha affondato la lama nello stomaco del malcapitato. Poi ha estratto il pugnale, lo ha pulito, quasi in segno di sfida e con il complice si è rapidamente dileguato. Sconvolta e con il cuore in gola, la fidanzata della vittima ha soccorso il ragazzo e ha cercato di tamponargli al ferita, poi ha chiamato il 118, mentre alcuni passanti hanno avvertito la polizia.

L’ambulanza è giunta subito e ciò ha evitato il dissanguamento della vittima che è stata portata d’urgenza al pronto soccorso delle Molinette. Il ragazzo è stato operato e ricoverato in terapia intensiva. Ora i medici, prima di esprimersi e sciogliere la prognosi, attendono la reazione alle cure del paziente e il decorso post operatorio. La giovane che era con lui, è stata sentita dalla polizia e ha cercato di fornire una descrizione dei due aggressori.

Quando le volanti sono giunte in via Giulia di Barolo, hanno provveduto a perlustrare la zona per cercare di individuare i due malviventi che, però, erano scomparsi nel nulla, forse trovando rifugio in una casa della zona. La polizia ha anche acquisito i filmati registrati di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero aver inquadrato i volti dei banditi.