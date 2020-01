Esce per un’escursione e scompare: trovato morto. Era caduto in un dirupo

E’ uscito di casa questa mattina, poco dopo le 9,30, per un’escursione. E non vi ha fatto più ritorno. La tragica verità è venuta alla luce questa sera, quando la squadra di volontari del Soccorso Alpino della stazione di Ivrea lo ha ritrovato ormai cadavere. L’uomo, 64 anni, residente a Quincinetto, era precipitato in un dirupo perdendo tragicamente la vita.

LA MOGLIE PREOCCUPATA CHIAMA IL 112

E’ stata la moglie a lanciare l’allarme. L’escursionista, S.G., era partito dalla propria baita per una “gita” per lui tutto sommato normale, a monte della frazione Trovinasse di Settimo Vittone. Luoghi che il 64enne conosceva benissimo. E proprio perché il marito era perfettamente a suo agio in quella zona la donna, non vedendolo rientrare, preoccupata per il ritardo, ha allertato il 112. A quel punto sono state attivate tutte le procedure di intervento.

IL MACABRO RITROVAMENTO

La squadra di Ivrea è partita verso le 18 e si è portata in zona. Purtroppo verso le 21 è stato rinvenuto il corpo senza vita dello scomparso. Le procedure di recupero della salma saranno lunghe e complesse perché lo sventurato escursionista è precipitato in una zona molto impervia.