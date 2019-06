Esclusa dal Salone del Libro, Altaforte: “Mandato a legale per risarcimento danni”

Richiesta di risarcimento danni per l’esclusione dall’ultima edizione del Salone del Libro di Torino: la casa editrice Altaforte annuncia azioni giudiziarie per i danni economici e la lesione all’immagine culturale e commerciale patiti in seguito alla decisione.

“Sca2080 srl, titolare del marchio Altaforte edizioni, comunica di aver dato mandato al proprio legale, Maurizio Paniz, di procedere nei confronti di Salone del Libro srl (gestore della manifestazione ‘Salone del Libro’ di Torino) con la richiesta di risarcimento dei danni economici, e per la grave lesione all’immagine culturale e commerciale della casa editrice”, si legge in un comunicato stampa.

“Danni provocati dalla illegittima decisione di estromettere Altaforte edizioni dalla partecipazione al Salone del Libro 2019, dopo che ne erano stati accettati la domanda di partecipazione ed il pagamento del canone richiesto. La vicenda ha determinato una evidenza mediatica fortemente negativa nei confronti della casa editrice, del suo crescente ruolo nell’ambito dell’editoria non omologata, della sua produzione – si conclude la nota – e degli stessi autori dei libri pubblicati”.