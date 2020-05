Escursionista chiede informazioni su Facebook Il giorno dopo va nei boschi, precipita e muore

«Il sentiero degli stambecchi è ben segnalato? Vorrei andarci». Martedì Giampiero Gaiottino ha chiesto informazioni su Facebook prima di affrontare una delle sue tante escursioni. Questa volta però il destino è stato crudele: poche ore dopo, il giorno successivo, ha trovato la morte proprio su quel sentiero sul quale alcuni utenti del social network lo avevano rassicurato: «È segnalato, tranquillo. Buona passeggiata».

La montagna per Giampiero Gaiottino era tutto. Un po’ come il suo amato Toro, che tifava sempre, anche quando le cose non andavano bene per la compagine granata. Sportivo a tutto tondo, era un escursionista molto esperto. La sua voglia di conoscere posti nuovi, lo portava, spesso e volentieri, a chiedere informazioni ad altri appassionati, ad altre guide speleologhe come lui.

