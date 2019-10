Escursionista precipita sul sentiero ghiacciato: grave trauma al volto

I tecnici del Soccorso Alpino lo hanno raggiunto in quota e trasportato in ospedale. Nella caduta ha riportato diverse ferite

Incidente in alta quota. E’ accaduto questa mattina a Ceresole Reale. Un escursionista, originario di Rivara, è precipitato per quasi cento metri durante la passeggiata lungo il sentiero “Bruno Tempo”, nella zona del Parco nazionale del Gran Paradiso che divide la diga del Serrù da Chiapili.

NELLA CADUTA HA RIPORTATO UN TRAUMA AL VOLTO

L’uomo è stato raggiunto dal personale del Soccorso Alpino per il successivo trasporto in elicottero, in ospedale. Nella caduta ha riportato diverse ferite, compreso un grave trauma al volto.

INCIDENTE FORSE PROVOCATO DA SENTIERO GHIACCIATO

L’incidente, a quanto pare, potrebbe essere stato provocato dal sentiero ghiacciato.