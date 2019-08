Escursionista torinese precipita in Valgrande: difficili le operazioni di soccorso

Un’escursionista torinese è precipitata per oltre 150 metri, nel cuore del Parco Valgrande (Vb), nella zona della corona di Ghina. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri, sopra la Bocchetta di Campo. Difficili le operazioni di soccorso, risolte solo grazie alla grande professionalità dell’equipaggio dell’eliambulanza del 118 e dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese intervenuti sul posto.

LA DONNA PRECIPITA

La donna, 58 anni, era in compagnia di un uomo: i due erano partiti da Cicogna per un trekking in Valgrande ed avevano raggiunto l’area delle Corone di Ghina, intorno alle 17.30, proprio nel momento in cui sulla zona imperversava un forte temporale. In un passaggio difficoltoso, forse anche a causa del maltempo, l’escursionista ha perso l’equilibrio ed è precipitata per oltre 150metri.

SCATTA L’ALLARME

L’allarme è stato lanciato alla centrale intorno alle 18 e in men che non si dica, oltre all’eliambulanza del 118, viste le condizioni meteorologiche poco favorevoli, sono state allertate anche le squadre a terra della stazione del Soccorso Alpino di Valgrande.

LA FERITA VIENE INDIVIDUATA

Individuata la malcapitata, il tecnico dell’elisoccorso e due soccorritori di supporto, si sono calati dal velivolo ed hanno raggiunto la 58enne non senza difficoltà. La donna era incosciente. E’ stata prelevata e trasportata nella piazzola di Cicogna per la stabilizzazione e quindi ricoverata in ospedale in codice rosso.

IL DIFFICILE RECUPERO

Difficile, in seguito, il recupero del tecnico dell’elisoccorso che a causa della copertura nuvolosa ha rischiato di trascorrere la notte in Valgrande.