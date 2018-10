Esemplare di lupo trovato morto a Giaveno, tracce di investimento

L'autopsia fugherà ogni dubbio sulle cause del decesso

Un esemplare di lupo è stato ritrovato senza vita in prossimità del ciglio di una strada in borgata Girba, nel territorio del comune di Giaveno, nel Torinese. Secondo quanto accertato dagli agenti del Servizio tutela fauna e flora della Città metropolitana, con tutta probabilità è stato investito.

Sul corpo dell’animale, infatti, sono emersi segni di investimento ma per fugare ogni ragionevole dubbio e per stabilire le cause esatte del decesso sarà necessaria l’autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore.

A segnalare alle istituzioni competenti la presenza della carcassa del lupo è stato un passante, a cui il vicesindaco metropolitano Marco Marocco ha espresso gratitudine: “La collaborazione tra i cittadini che segnalano e le istituzioni che operano è fondamentale. Qualsiasi persona di buona volontà con una telefonata può contribuire alla gestione, allo studio e alla salvaguardia delle specie animali selvatiche”.