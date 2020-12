Esorcizziamo le nostre paure

Questo che si avvicina a passi veloci è il Natale più strano che ci potesse capitale. E confesso che anch’io ho avuto una gran voglia di esorcizzarlo tra la folla, mascherato da Covid come in un improbabile tetro Carnevale di strada. Ieri giravo e rigiravo tra le mani un foglietto ormai sgualcito dagli anni su cui ho annotato nomi, date di compleanni e onomastici. Più per affetto che per non rischiare brutte figure. La lista di Natale! Ma leggere qualche nome che non c’è più e non solo per il Covid, come Graziella, Aldo, Alessandro, Pino, Piero… mi ha indotto a rallentare il passo. E poi a fermarmi, riponendolo in quella scatolina che per me è diventata lo scrigno dei ricordi. Inutile negarlo, questo virus maledetto ci ha cambiato la vita, ci ha spaventati, ci ha indotti a fare un passo di lato quando qualcuno ci viene incontro sul marciapiede. Non lo nascondo, la folla mi spaventa e le notizie che pure sono il sale della mia vita da cronista, a volte mi fanno balzare in alto la pressione. Come quella “variante inglese” che racconta di un Covid con il turbo che infetta a ripetizione. Ma poi, a dispetto di quell’idea ispirata da un briciolo di saggezza mi sono tuffato anch’io nel gregge che affolla la città. Questa volta, però ho scelto le vie non usuali dello shopping, le traverse meno illuminate, di una Torino che forse è ancora più bella e accogliente del centro. In Vanchiglia prima, poi in via San Secondo, infine lungo la bellissima Madama Cristina. Camminando, passo dopo passo, ho capito che quel timore diffuso si può esorcizzare. Magari con la dovuta prudenza, ma senza cacciare la testa sotto il cuscino. Natale, è Natale, sempre. Volevo solo farvi gli auguri, cari lettori, ed ho finito per farvi qualche confidenza. A volte il cuore corre più veloce della penna. Ci vediamo domenica, in edicola come al solito. Buon Natale!

fossati@cronacaqui.it