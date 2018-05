Esordienti: Torino ko, l’Inter si aggiudica il XVII Memorial Niccolò Galli

L’Inter si aggiudica il XVII Memorial Niccolò Galli che si è concluso oggi a Firenze, negli impianti dell’Us Africo, dedicato alla categoria Esordienti A (anno 2005). La squadra nerazzurra ha battuto in finale il Torino per 3-0, mentre il Milan ha superato per 2-1 la Fiorentina qualificandosi al terzo posto. Nel corso della manifestazione, intitolata al figlio di Giovanni Galli scomparso prematuramente nel 2001 in un incidente stradale, sono stati premiati il tecnico della Spal Leonardo Semplici e il giocatore-rivelazione della Spal Manuel Lazzari. Tra i presenti il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti. Il Memorial Niccolò Galli unisce calcio e solidarietà: obiettivo del 2018 l’ampliamento del parco giochi inclusivo nei giardini di campo di Marte, zona stadio Franchi, che dall’anno scorso sono intitolati a Niccolò.