Anche Ezio Ercole, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, si è schierato al fianco di Sinisa Mihajlovic: «Esortazione a non mollare. Gli fa onore» «Alcune persone si ritirano in se stesse nei momenti di difficoltà, lui invece no: era un combattente ed è rimasto esattamente così, questo gli fa onore».

Ed ecco i motivi per i quali è giusto che il premio venga assegnato all’attuale allenatore del Bologna: «È un esempio di speranza per tante persone in difficoltà, è un’esortazione a lottare anche quando sembra difficilissimo avere la meglio. Mihajlovic è così, il suo modo di lottare può essere di stimolo per tutti».