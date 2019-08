Esperimenti sui macachi, busta con proiettile e minacce di morte al professore dell’Università di Torino

Una busta contenente un proiettile. E minacce di morte. Nel mirino Marco Tamietto, docente e ricercatore dell’Università di Torino che sta conducendo esperimenti scientifici sui macachi.

Da tempo gli animalisti sono sul piede di guerra, in quanto – secondo loro – “l’esperimento renderà 6 macachi ciechi per sempre”.

Ma l’Università di Torino ha più volte fatto sapere che “gli animali non perderanno la vista. Sarà invece prodotta una macchia cieca, circoscritta a una zona di pochi gradi del loro campo visivo e limitata ad un solo lato (destro o sinistro). Come hanno dimostrato numerosi studi precedenti, questa operazione ha un impatto minimo e l’animale resterà in grado di vedere e spostarsi normalmente nell’ambiente, alimentarsi ed interagire con i propri simili. Inoltre, il cervello non è un organo sensibile e non ha recettori per il dolore. L’obiettivo è validare procedure riabilitative che permettano il recupero della vista a pazienti ciechi in seguito a una lesione al cervello”.

Sulla vicenda sta indagando la Digos. La busta con il proiettile e le minacce è stata consegnata in Ateneo e ad aprila sono stati i colleghi del professore, attualmente in vacanza.

Su Twitter le parole della sindaca Chiara Appendino: “Esprimo la mia solidarietà al Prof. Marco Tamietto per le vili minacce indirizzate a lui e alla sua famiglia. Queste intimidazioni – mai accettabili – sono il fallimento delle idee”.