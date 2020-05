Esperimento scolastico a casa: bambino in coma per le ustioni

L’esame di quinta elementare non avrebbe potuto farlo in classe come sognato da sempre ma Riccardo era fermamente intenzionato a impressionare le maestre e a portare a casa il voto più alto. E così, lui che ama tanto le scienze, ha deciso di riprodurre in casa il “serpente del faraone”, un esperimento che grazie a una reazione chimica sembra far nascere un serpente dal nulla. Un “gioco” che su alcuni siti Internet viene presentato come non pericoloso e che invece prevede l’utilizzo di alcol e fuoco: una combinazione che purtroppo a Riccardo è costata carissima.

Il dramma si è consumato giovedì sera a Collegno, in una casetta di via Gobetti, dove il bambino, 10 anni, è stato investito da un terribile ritorno di fiamma: «Abbiamo sentito un tonfo e poi urlare – racconta Enrico, che vive al piano di sotto e con la moglie è stato tra i primi a prestare aiuto al bambino -. Siamo corsi su ma la mamma era come paralizzata, non riusciva ad aprirci la porta. Poi abbiamo visto Riccardo uscire sul balcone: era avvolto dalle fiamme».

Le grida hanno richiamato anche Angela e suo figlio Kevin, che vivono nell’isolato vicino: «Mio figlio e l’altro vicino hanno sfondato la porta – spiega Angela – poi siamo entrati e abbiamo seguito le indicazioni dell’operatore del 118 al telefono. Lo abbiamo coperto, gli abbiamo tolto i brandelli dei vestiti. Lui era cosciente e chiedeva di aiutarlo, le fiamme lo avevano ustionato dalle gambe in su. È stato terribile». Riccardo è stato trasportato al Regina Margherita, dove è stato operato già due volte per ustioni sul 57% del corpo. Ora è in coma farmacologico in rianimazione, in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive.

Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri della compagnia di Rivoli, che hanno trovato in casa il quaderno di scienze dove Riccardo aveva appuntato le fasi dell’esperimento. «Lo aveva già fatto 4 o 5 volte – racconta la zia – e non era mai successo nulla. Questa volta doveva fare il video per la tesina per l’esame. Riccardo ama gli esperimenti scientifici, la manualità, in passato ha costruito persino un piccolo robot». Secondo la zia e la famiglia si è trattato solo di un terribile incidente: «Non è colpa della scuola o della didattica a distanza – chiariscono – è stata solo una fatalità. La maestra ha detto di presentare un esperimento a proprio piacere e lui purtroppo ha scelto quello, sarebbe successo anche con le scuole aperte».

Una spiegazione confermata anche dal papà, che vive nelle Marche e si è precipitato in ospedale appena informato di quanto accaduto: «Voleva fare questa tesina e ha trovato l’esperimento su Internet. La mamma l’aveva fatto la sera prima e aveva visto che non sembrava pericoloso. E invece… non so cosa sia successo, forse un ritorno di fiamma. Ora spero solo che mio figlio si salvi». Nessun commento, in attesa di una relazione dalla maestra, dalla dirigente della scuola elementare Don Milani mentre il sindaco Francesco Casciano e l’assessore alle Politiche educative, Clara Bertolo, hanno voluto sottolineare la vicinanza «della Città di Collegno al bambino e alla sua famiglia e speriamo che possa guarire presto. Vogliamo sottolineare la grande professionalità di tutto il nostro personale docente, purtroppo incidenti come questo possono capitare in qualsiasi contesto e in qualsiasi momento».