Un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un’esplosione avvenuta, per ragioni ancora da chiarire, nel capannone di una ditta di autotrasporti in via Liguria a Borgaro. Tempestivo l’intervento da parte degli uomini del 118 che hanno trasportato l’uomo in codice rosso al Cto di Torino. La dinamica è ancora da stabilire.