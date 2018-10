Esplode cisterna in fabbrica. Due operai feriti alle gambe

Stavano lavorando all’interno di una cisterna ad aria compressa quando, all’improvviso, è esplosa. Per diversi minuti, nel pomeriggio di ieri, nell’azienda “Afer Carpenterie” di via Einaudi a Busano, si è temuto il peggio, un nuovo, ennesimo, dramma su un luogo di lavoro. Ad avere la peggio sono stati due operai, residenti a Nole e a Castellamonte, di 54 e 40 anni, che operavano per conto di una ditta esterna. A seguito dell’esplosione, la cisterna si è frantumata in mille pezzi, alcuni dei quali hanno colpito i due operai agli arti inferiori.

L’allarme è stato dato dai dipendenti della ditta, che hanno subito composto il 112 oltre a prestare i primi soccorsi ai colleghi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 con l’elisoccorso: dopo averli stabilizzati hanno trasportato i due feriti al Cto, in codice rosso.

Sulle prime la situazione era apparsa grave. Ma poi, con il passare delle ore, per fortuna le condizioni dei due sono lievemente migliorate, con traumi agli arti inferiori e, nel caso del 54enne, anche un trauma vertebrale che sarà monitorato nel corso delle prossime ore. La prognosi è di 90 giorni, motivo per il quale rimarranno ancora in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl To4, cui spetterà il compito di verificare se siano state rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: gli accertamenti, ancora in corso, hanno portato ad ascoltare anche i titolari della ditta. La Afer è una delle aziende storiche del Canavese, attiva dal 1968. Solamente pochi anni fa, in un periodo piuttosto complesso per l’industria italiana, era andata in controtendenza aprendo un nuovo reparto di meccanica specializzato nella lavorazione di grossi spessori, saldati, basamenti e stampi.

L’incidente di ieri pomeriggio segue di pochi giorni quello di Collegno, all’interno del capannone della ditta Metaleur, specializzata anch’essa in carpenteria media e leggera. A perdere la vita, purtroppo, il 58enne chivassese Carmelo Parisi, morto per colpa di un carico sospeso che si era improvvisamente sganciato dal soffitto, da un’altezza di tre metri.