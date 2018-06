Esplode la Vascomania a Torino a poche ore dal concerto del “Blasco nazionale” [FOTO E VIDEO]

Fan in festa in attesa della prima tappa del tour 2018 di Vasco Rossi che parte questa sera

Esplode la “Vascomania” a Torino a poche ore dal concerto del “Blasco nazionale“. Ecco cosa succede in città in attesa della prima tappa del tour 2018 di Vasco Rossi che parte questa sera dallo stadio olimpico “Grande Torino“. Un “non stop live” che sarà bissato domani sera. Di seguito, tutte le foto della festa dei fan in fila, fin dalle prime ore del pomeriggio, per entrare nello stadio. Per voi anche un video girato da Vasco Rossi e pubblicato sul suo profilo Instagtram.