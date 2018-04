Esplode latta di solvente, uomo ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino

Il malcapitato era la lavoro nel bagno della sua abitazione. Ancora da accertare le cause per le quali il liquido è esploso provocando un incendio alimentato dalle vernici

Verrà trasferito nel reparto grandi ustionati del Cto di Torino l’uomo che ieri sera è rimasto ferito nell’esplosione di una latta di solvente. L’incidente è avvenuto a Occhieppo Inferiore, nel Biellese, mentre l’uomo era la lavoro nel bagno dell’appartamento dove, con la famiglia, si era da poco trasferito. Per accertamenti sono stati visitati in pronto soccorso anche moglie e figlio, che non hanno riportato ferite.

ANCORA DA ACCERTARE LE CAUSE DELL’INCIDENTE

Sono ancora da accertare le cause per le quali il liquido è esploso provocando un incendio alimentato dalle vernici. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito molto gravi con ustioni su tutto il corpo.