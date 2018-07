E' successo in via Cuneo a Nichelino

Paura a Nichelino per lo scoppio di una bombola in una carrozzeria in via Cuneo. A chiamare i soccorsi sono stati i residenti della zona, preoccuparti dal forte odore di gas e dal rumore provocato dall’esplosione.

NESSUNO E’ RIMASTO FERITO

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. L’officina, per fortuna, al momento della deflagrazione, era chiusa e nessuno è rimasto ferito o intossicato.