Esposto in Procura contro il suk: «Balon zona franca per abusivi»

Riproporre progetti vecchi di sei anni è una follia. Hanno già fallito una volta, falliranno una seconda». I comitati e le associazioni di Porta Palazzo si schierano apertamente contro il Pd della Sette, chiedendo alla Città di mettere in atto l’ordinanza che prevede il trasloco dei venditori del Barattolo dal Canale dei Molassi a via Carcano. Ma dopo cinque weekend di occupazione abusiva, e un sesto alle porte, ci pensa anche FdI ad alzare la posta in palio. Presentando, nella giornata di venerdì, un esposto in Procura contro il suk.

«Mentre il Pd con il presidente di Circoscrizione 7 Deri – spiegano il capogruppo, Patrizia Alessi, e il dirigente nazionale, Maurizio Marrone – cala la maschera del finto legalitarismo proponendo all’amministrazione comunale di arrendersi all’abusivismo del suk, noi di Fratelli d’Italia andiamo nella direzione opposta, presentando un esposto per fermare la zona franca di assoluta illegalità che gli anarchici stanno consolidando in Borgo Aurora e Borgo Dora».

Contro corrente va il comitato Oltredora che chiede alla Città la sospensione della delibera di spostamento del libero scambio dal Balon. «Nonostante la delibera – si legge sulla pagina Facebook del comitato – il mercato ha continuato ad esistere in modo informale incrementando il numero dei venditori e dei visitatori, come ha dimostrato l’affollata presenza delle scorse settimane».

Ma Fdi replica: «Non ha senso sgomberare un centro sociale – accusa la parlamentare, Augusta Montaruli – se poi si lascia agli occupanti il controllo di pezzi interi di Torino, con una crescente pericolosità che non va sottovalutata». Con i commercianti sempre più increduli, la sensazione è che la querelle sul mercatino durerà ancora molto a lungo.