“Estate al Regio” per ripartire. Schwarz: «Finalmente musica»

Da domani fino al 7 agosto, ventisei concerti non solo in città

“Finalmente musica!”. È un urlo di gioia quello del Teatro Regio di Torino che, nel colmo della tempesta in cui versa a causa di un possibile commissariamento della Fondazione (a causa di un’indagine per corruzione sull’ex sovrintendete Graziosi), si concede ora una “pausa” dalle criticità con una nuova programmazione di concerti. “Estate con il Regio”, infatti, decreterà il ritorno, da domani al 7 agosto, della grande musica dal vivo, proponendo un ricco ed eterogeneo calendario di eventi.

«Sono molto emozionato all’idea di riaprire le meravigliose cancellate del Teatro e di incontrare nuovamente il nostro amato pubblico», ha dichiarato Sebastian F. Schwarz,

sovrintendente e direttore artistico del Regio, «e non vedo l’ora di dare avvio ai ventisei

concerti curati dall’Orchestra d’archi, dagli Ensemble Ottoni e percussioni e Fiati e percussioni, dal Coro guidato dal maestro Andrea Secchi e dal Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi”».

Realizzato dal Teatro Regio e dalla Filarmonica Trt in collaborazione con Fondazione per la Cultura di Torino, il calendario interesserà un pubblico trasversale e coinvolgerà non solo la sala di piazza Castello, ma anche il Cortile di Combo – nell’ambito della rassegna “Blu Oltremare” – e il Serming Arsenale della Pace.

E non solo. Accanto agli ensemble del Regio, infatti, la Filarmonica presenterà anche

gli appuntamenti di “Fuori – Centro”, ossia sei concerti previsti dal 19 luglio al 7 agosto e

diffusi sia nei comuni del torinese, sia nei cortili e nei giardini del capoluogo sabaudo.

«Scopo del progetto – ha spiegato Roberto Baiocco, consigliere della Filarmonica – è,

appunto, quello di spostare la musica dal centro e dai suoi luoghi abituali e condurla nelle periferie, in modo tale da accogliere il pubblico in spazi non convenzionali e raccontare la musica in modo semplice e immediato: proprio come è accaduto, nel corso dell’emergenza, con i concerti a domicilio». Un modo originale per consentire a tutti i musicisti coinvolti – molti dei quali già contrattualizzati per le opere in programma e ora “ricollocati” e suddivisi in organici ridotti – di prendere parte a tale rinascita e di diffondere, al contempo, anche repertori inusuali e poco noti.

«I brani che saranno eseguiti – ha concluso Schwarz – sono di repertori che non si incontrano spesso nelle sale d’orchestra, perché troppo piccoli per le orchestre e troppo grandi per i gruppi musicali itineranti».