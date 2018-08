Estetica Valeria – L’esperienza di mani sapienti per la bellezza e il benessere

Da una parte le mani, e la dermopigmentazione un’arte perfezionata nel tempo. Dall’altra le attrezzature, tutto il meglio che al momento propone il mercato.

É su questo doppio binario che si sviluppano i trattamenti di Estetica Valeria in corso Raffaello 24, un centro per stare bene con gli altri ma in primis con sé stessi come spiega la titolare:

«Il nostro è uno staff composto da cinque persone che sono intercambiabili, ma in realtà ognuna di noi ha la sua specializzazione e la nostra massima soddisfazione è far sentire meglio chi si affida alle nostre cure».

Tutti i tipo di massaggi, da quelli tradizionali alle tecniche innovative (come quelle con le pietre calde), una cabina insonorizzata per staccare con il mondo esterno e ritrovare l’equilibrio interiore, massaggi orientali e rituali del sonno, trattamenti per il viso e per il corpo ai quali contribuiscono macchine speciali come quelle a laser diodo per l’epilazione, quelle a corrente galvanica che serve per trattare specifiche esigenze in base alle diverse tipologie della pelle e rinnovare le cellule epiteliali, o ancora le radiofrequenze, per fornire un pacchetto completo a tutti.

Estetica Valeria, che riceve i clienti solo su appuntamento, è aperto il lunedì dalle 12 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 (orario invernale fino alle 18) e il sabato dalle 9 alle 17.

Contatti: 011.3176063