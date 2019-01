Estorce un passaggio e minaccia un 57enne: arrestato irregolare marocchino

Prima si è introdotto nell’autovettura guidata da un 57enne e ferma al semaforo in corso Svizzera, intimandogli con pugni sul vetro e sul cruscotto di accompagnarlo in via Nicola Fabrizi. Poi, una volta giunti sul posto, ha tolto dal quadro le chiavi di accensione, chiedendo 50 euro al suo “accompagnatore” per la restituzione.

Alla fine le ha restituite per “appena” 30 euro, ma una volta allontanatosi il guidatore dell’auto ha allertato una pattuglia in transito della squadra volante del commissariato di polizia San Donato, che in pochi minuti ha rintracciato il malfattore.

Si tratta di un cittadino marocchino di 48 anni, irregolare sul territorio nazionale e con una sfilza di precedenti penali a carico per reati contro la persona e il patrimonio. Durante le operazioni di fermo, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento offensivo e oltraggioso nei confronti delle forze dell’ordine, sfociate in tentativi di gesti di autolesionismo per indurre gli stessi a rilasciarlo.

L’irregolare è stato tratto in arresto per estorsione ed è stato denunciato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per violazione della Legge sull’Immigrazione.