I carabinieri di Torino hanno arrestato quattro persone, tra cui un avvocato civilista del foro di Torino, per estorsione. Minacciavano di incendiare l’azienda agricola di famiglia se non avesse pagato 274mila euro.

Tutto è cominciato nel 2010, la titolare di un’azienda agricola si era rivolta all’avvocato per delle faccende private. Questi le aveva chiesto, a titolo di favore personale, di firmare in suo favore una parcella di 274mila euro come sorta di garanzia. Negli anni successivi l’avvocato ha iniziato a minacciare la donna pretendendo la restituzione di quel credito. In sette anni la banda ha estorto più di 50mila euro alla donna.

