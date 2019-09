Estorsione e violenza, arrestati ultrà della Juventus [VIDEO]

Dodici le persone fermate, perquisizioni in varie città italiane. L'indagine è partita dopo una denuncia del club bianconero

Associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Con queste accuse i capi e i principali referenti di frange ultrà della Juventus (”Drughi”, ”Tradizione-Antichi Valori”, ”Viking”, ”Nucleo 1985”, ‘Quelli… di via Filadelfia”) sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine denominata “Last Banner” in un’operazione della polizia di Stato di Torino, coordinata dal Gruppo Criminalità Organizzata della locale Procura della Repubblica. Al momento la Digos ha arrestato 12 persone.

INDAGINE SCATURITA DALLA DENUNCIA DEL CLUB

In corso anche 39 perquisizioni con la collaborazione delle Digos di Alessandria, Asti, Como, Savona, Milano, Genova, Pescara, La Spezia, L’Aquila, Firenze, Mantova, Monza, Bergamo e Biella, nei riguardi di 37 persone fra i principali referenti dei gruppi ultrà in questione (e anche del “N.A.B. – Nucleo Armato Bianconero”): tutte sono indagate nell’ambito della stessa indagine, iniziata dopo una denuncia sporta dalla Juventus che ha consentito al Gruppo Criminalità Organizzata della Procura di Torino di acquisire incontrovertibili elementi probatori in merito a una precisa strategia estorsiva attuata dai leader dei principali gruppi ultrà bianconeri nei confronti della società calcistica.

DASPO FINO A 10 ANNI PER GLI INDAGATI

Tutti gli indagati sono colpiti da provvedimento Daspo fino a un massimo di 10 anni. Nel corso dell’attività d’intelligence, sono state fatte 225 mila intercettazioni. Tra il materiale sequestrato nella sede dei Drughi, a Moncalieri, oltre a bandiere, stendardi e striscioni con simboli nazisti e fascisti, anche bassorilievi che rappresentano il volto di Mussolini, calendari e quadri del Duce.

TARGA AL “MIGLIOR CAPO” A CASA DEL LEADER DEI DRUGHI

Nella casa del leader dei Drughi, Gerardo Mocciola, la polizia ha trovato invece una targa con medaglia al “Miglior capo”. Tale scritta conferma, per gli inquirenti,il ruolo indiscusso di leader di Mocciola, che dopo essere uscito dal carcere per l’omicidio di un carabiniere all’inizio degli anni Novanta, ha riportato i Drughi in auge tra i gruppi della tifoseria organizzata bianconera.

LA “REAZIONE” DEGLI ULTRAS

In pratica, l’interruzione nel 2018 di alcuni privilegi concessi ai gruppi ultrà ha determinato una vera e propria “reazione” da parte dei leader storici del tifo, che hanno definito una capillare strategia criminale per “ripristinare” quei vantaggi soppressi e affermare nuovamente la posizione “di forza” nei riguardi della Juve. È stata, inoltre, accertata la capillare attività dei “Drughi“ per recuperare centinaia di biglietti di accesso allo stadio per le partite casalinghe della Juve, avvalendosi di biglietterie compiacenti sparse su tutto il territorio nazionale.