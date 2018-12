Etichette non in regola, 300mila uova sequestrate in tutto il Piemonte

Etichette non in regola, soprattutto per quel che riguarda l’indicazione che ne attesta origine, provenienza, qualità e quantità: per questo motivo i carabinieri del Nas di Alessandria, agli ordini del colonnello Biagio Carillo, hanno sequestrato 300mila uova in un deposito di Asti.

L’operazione, coordinata dalla procura di Asti, ha riguardato tutto il Piemonte, con blitz e perquisizioni anche nella provincia di Torino. Complessivamente 21 le perquisizioni eseguite, di cui tre in centri di imballaggio e 18 in punti vendita sul territorio.

Anche alcuni punti vendita del Torinese sono stati interessati dalle ispezioni dei militari. Il valore delle uova sottoposte a sequestro è di circa 100mila euro, le accuse ai responsabili del deposito sono di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci.