Ettore Bassi, la star di “Ballando”. «Vincere? Penso solo a divertirmi»

L’ultima puntata, quella del 20 aprile, si è chiusa per lui con un punteggio tecnico di “50” che lo ha posizionato primo. Non sbaglia un colpo il bell’Ettore Bassi, l’attore nato a Bari ma cresciuto e formatosi proprio a Torino (ha iniziato a studiare recitazione al Tangram Teatro). Classe 1970, tre figlie stupende Caterina, Olivia e Amelia avute con la ex moglie Angelica Riboni, Bassi è pronto per l’assalto finale a “Ballando con le stelle” dove sta spopolando in coppia con Alessandra Tripoli. Lontani i suoi esordi in “I ragazzi del Muretto” e “Un posto al sole”, ancora freschi i successi in “Carabinieri” e soprattutto “Il commissario Rex”, Ettore ha preso una piccolissima pausa da cinema e teatro per un’avventura nuova che, come da copione, si sta trasformando in un nuovo obiettivo raggiunto. Domani la quinta puntata su Raiuno condotta da Milly Carlucci.

Ettore, perché “Ballando”?

«Mi ha spinto la tenacia di Milly che mi ha cercato per diversi anni ma a causa dei troppi impegni non ero mai riuscito a parteciparvi. Quindi la ringrazio per questa esperienza che si sta rivelando una sorpresa».

Dopo quattro puntate, come si sente?

«Mi sto divertendo un sacco, sto scoprendo di avere capacità che non conoscevo e soprattutto muscoli. Ora so che ci esistono, visto il male che mi fanno…».

Chi teme in particolar modo?

«No, temere non temo nessuno. Mi sto concentrando sul ballo, sul farlo al meglio che posso. E’ un regalo che mi sono concesso, non penso alla gara. Certamente ci sono personaggi molto preparati che meritano la vittoria».

Per esempio?

«Se vincesse Milena Vukotic ne sarei molto felice».

E lei, non crede di potere arrivare primo?

«A questo punto del mio percorso, se le dovessi dire che non penso a vincere direi una bugia. In ogni caso è ancora presto per tirare le somme».

Cosa pensano le sue figlie?

«Le ho stupite, non si aspettavano tutto questo, il che mi riempie di orgoglio».

Torino è stata la sua città per molti anni, e oggi tifa per lei…

«Il fatto che la città in cui sono cresciuto mi segua mi rende felice e orgoglioso, lo faccio per Torino, così come lo faccio per la mia Puglia e per tutti i luoghi e le persone cui sono legato».

Quali sono i passi più difficili?

«Non so di preciso, Alessandra ogni volta mi convince che la nuova coreografia sarà più facile della precedente ma puntualmente accade il contrario. Trovo molto complicati i balli in cui devi stare con il busto fermo mentre i piedi vanno a mille come il tango, per esempio».

Pensava fosse così dura ballare?

«No, assolutamente no, in più i tempi sono brevissimi tra una puntata e l’altra».

Milly Carlucci?

«C’è un apporto di grande stima reciproca, mi sento coccolato».