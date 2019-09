EURO 2020. Italia di rigore, Finlandia battuta a domicilio

Jorginho non sbaglia dal dischetto. Azzurri a punteggio pieno e in testa al girone

Finisce 2-1 per la Nazionale di Mancini

Finisce 2-1 per la nazionale azzurra la sfida tra Finlandia e Italia valida per il gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Decisivo il calcio di rigore decretato dall’arbitro scozzese Madden per un tocco di mano di Vaisanen e trasformato da Jorginho al 79′ del secondo tempo.

DI IMMOBILE IL GOL DEL MOMENTANEO VANTAGGIO

Pochi minuti prima, al 72′, i finnici avevano riagguantato il pari, sempre dal dischetto, grazie al penalty trasformato da Pukki atterrato in area da Sensi. L’Italia era passata in vantaggio al 14′ con Immobile bravo a ribadire in rete di testa un cross dalla destra di Chiesa.

AZZURRI A PUNTEGGIO PIENO

Dopo il successo contro la Finlandia, il sesto su sei partite, la Nazionale di Mancini resta a punteggio pieno in testa al suo girone di qualificazione, con 18 punti, +6 sui finnici e +9 sull’Armenia.

PROSSIMO AVVERSARIO LA GRECIA

L’Italia tornerà in campo sabato 12 ottobre, all’Olimpico di Roma, dove sfiderà la Grecia, per la settima giornata del girone J. Tre giorni dopo gli azzurri voleranno in Liechtenstein.