Eurocup, secondo ko per la Fiat Torino: 80-84 contro il Mornar Bar

Tonfo interno per i gialloblu: non bastano i 23 punti di Taylor

Seconda sconfitta di fila per la Fiat Torino in Eurocup. La formazione gialloblu, sempre orfana di coach Larry Brown sostituito in panchina dal duo Galbiati-Comazzi, si arrende in casa ai montenegrini del Mornar Bar col punteggio di 80-84.

Partita giocata sotto tono dalla Fiat, troppo vulnerabile in difesa nella prima parte di gara e poco efficace al tiro soprattutto nel secondo quarto. A metà gara lo svantaggio è pesante: 40-55.

Un parzialone di 18-2, griffato soprattutto da Taylor (23 punti a fine gara per lui) vale il momentaneo sorpasso nel terzo periodo e il match torna in bilico. Nel finale, però, è il Mornar Bar ad avere la lucidità necessaria per vincere, con la tripla di Rebic a sigillare un successo che inguaia Torino nella corsa verso il secondo turno.

FIAT TORINO-MORNAR BAR 80-84 TABELLINO

Fiat Torino: Wilson 14, Rudd 9, McAdoo 8, Taylor 23, Cotton 10, Carr 9, Poeta 3, Cusin 4, Delfino, Guaiana ne, Anumba ne. All. Galbiati-Comazzi

Mornar Bar: Micovic 13, Koenig 10, Vranjes 12, Rebic 9, Lukovic 19, Carrington, Mugosa 3, Vujosevic 2, Waller 11, Mornar 5, Mijovic ne, L. Pavicevic ne. All. M. Pavicevic

Arbitri: Cortez, Fritz, Peerandi

Note: parziali 23-23, 40-55, 62-64.