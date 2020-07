EUROEDIL tra innovazione e creatività per realizzare la casa dei sogni

Farcas Ioan è il volto imprenditoriale di Euroedil, l’impresa artigiana di Strada Castello di Mirafiori 5, a Nichelino, che svolge attività di ristrutturazione sul territorio piemontese.

Classe 1978 e affascinato dal mondo dell’edilizia e dagli stucchi decorativi e ispirato dai grandi ingegneri, Farcas Ioan nel 2003 ha scelto di creare la sua attività artigiana per mettere in pratica la sua voglia di creare, innovare e dedicarsi in maniera indipendente alle sue opere.

Il risultato è Euroedil: svolge opere di demolizione e ricostruzione, di esecuzione di impianti idraulici ed elettrici, impianti di condizionamento, restauro di pavimenti in legno, fornitura e posa di serramenti.

«Mi concentro sul rapporto diretto con il cliente, mi piace lavorare senza intermediari ed evito i lavori in subappalto. I benefici che il cliente guadagna è tangibile perché il budget predisposto viene trasformato al 100% in lavoro e c’è velocità di esecuzione dei lavori».

Farcas Ioan è pronto ad affrontare il futuro con positività. «Nel campo delle ristrutturazioni, posso dire che quest’anno potrebbe essere chiamato l’ “anno zero”, il punto di svolta, seguiranno poi almeno dieci anni di boom pensando ai nuovi incentivi per la riqualificazione energetica e ai fondi che verranno messi a disposizione dalla Comunità Europea per le opere e investimenti pubblici».

Info: 329.9612608, www.afarcasa.com, Pagina Facebook Euroedil di Farcas Ioan