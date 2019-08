Europa League, avanti Toro: 4-1 al Debrecen e passaggio del turno

Missione compiuta per il Toro, che passa con autorevolezza anche in Ungheria eliminando il Debrecen e approdando al terzo preliminare di Europa League. Dopo il 3-0 dell’andata ad Alessandria, il successo per 4-1 in terra magiara consegna ai granata il pass per la prossima sfida contro la vincente di Esbjerg-Shakhtyor Soligorsk.

DEBRECEN-TORINO: IL PRIMO TEMPO

Mazzarri vara il tridente con Zaza e Berenguer ai lati di Belotti e il Toro mostra sin dall’inizio di non voler far calcoli. I granata sono assai intraprendenti, sfiorano il gol in due circostanze con Zaza e lo trovano al 25′ proprio con l’ex bianconero, che di sinistro su invito di Meite batte Nagy dal limite dell’area.

Al 32′ arriva anche il raddoppio: Berenguer lancia Ansaldi, cross basso per Izzo che da due passi non può sbagliare. La qualificazione è in cassaforte e l’unica nota stonata del primo tempo è l’uscita per infortunio di Baselli, sostituito da Rincon: noie muscolari per il mediano.

DEBRECEN-TORINO: LA RIPRESA

Nella ripresa gli ungheresi hanno una reazione d’orgoglio. Sirigu è miracoloso su Trujic, ma non può nulla al 7′ sul colpo di testa di Garba, ben servito da Varga. Poco male, perché al 24′ una straordinaria combinazione Belotti-Zaza consente al Gallo di calare il tris.

Il finale è ormai senza tensioni. Con la qualificazione in cassaforte, Mazzarri richiama Belotti e Izzo fa esordire in Europa Millico e Singo. Proprio Millico a tempo scaduto finalizza un contropiede e completa la festa, bagnando il suo debutto nelle coppe con un gol.

DEBRECEN-TORINO 1-4 TABELLINO

Debrecen (4-4-2): Nagy; Kusnyir, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Trujic (45′ st Csosz); Varga (17′ st Zsori), Garba (35′ st Adeniji). A disp. Barna, Pinter, Kosicky, Kinyik, Adeniji. All. Herczeg

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo (38′ st Singo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli (45′ pt Rincon), Ansaldi; Zaza, Belotti (31′ st Millico), Berenguer. A disp. Rosati, Rauti, Gilli, Bonifazi. All. Mazzarri

Arbitro: Jovic (Croazia)

Reti: 25′ pt Zaza (T), 32′ pt Izzo (T), 7′ st Garba (D), 24′ st Belotti (T), 47′ st Millico (T)

Note: ammoniti Garba, Meite, Pavkovics, Zaza.