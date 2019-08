Europa League, il Torino pareggia a Minsk e conquista i playoff

La gara di ritorno del terzo turno di qualificazione all’Europa League tra Shakhtyor Soligorsk e Torino si presentava alla vigilia come una formalità per i granata, dopo la manita dell’andata. Al Dinamo Stadion di Minsk tutto fila liscio per la squadra di Mazzarri: finisce 1-1 e, ora, l’esame della verità contro gli inglesi del Wolverhampton. I piemontesi si portano in vantaggio all’80’ con un gran gol di Zaza, nel recupero il pareggio dei padroni di casa con Yanush.

IL TABELLINO DI SHAKHTYOR SOLISGORK-TORINO 1-1:

Shakhtyor Soligorsk (4-2-3-1): Klimovich; Matverichik, Khadarkevich, Rybak (22′ st Burko), Antic; Selyava, Szoke; Kovalev, Ebong, Balanovich (39′ st Bodul); Bakaj (32′ st Yanush). A disposizione: Chesnovskiy, Visnakovs, Lambulic, Khvachinski. All. Tashuev.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bonifazi (38′ st Singo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi (19′ st Aina), Lukic; Zaza, Belotti (33′ st Millico). A disposizione: Rosati, Djidji, Baselli, Berenguer. All. Mazzarri.

Arbitro: Petrescu (Romania). Ammoniti: Ansaldi e Millico

Marcatori: 35′ st Zaza, 46′ st Yanush su rigore