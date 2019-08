Europa League, Mazzarri: “Altro che Wolverhampton, pensiamo solo al Soligorsk”

Vietato pensare al Wolverhampton. Lo ha detto a chiare lettere, Walter Mazzarri, in conferenza stampa. Il cammino del Torino verso l’Europa League passa prima dai bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk, sulla carta avversari abbordabili.

Domani sera (giovedì 8 agosto), alle 21, i granata scenderanno in campo allo stadio Grande Torino con l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione. Ma l’andata terzo turno preliminare nasconde comunque delle insidie. “Sì, perché il calcio europeo si è evoluto e tutti vanno a mille – ha detto il tecnico di San Vincenzo -. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che quella di domani sia una partita semplice”.

Il fattore casa può essere l’arma in più. “Torniamo nel nostro stadio e i tifosi potranno darci una grossa mano. Noi siamo più pronti – riporta il sito ufficiale del Toro -. Se facciamo quello che sappiamo fare credo che avremo buone possibilità di passare. L’obiettivo è non prendere gol nei primi 90 minuti in casa”.

Per quanto riguarda la formazione, Baselli è recuperato mentre Rincon “non è ancora al top. Zaza? Non potrò tenerlo fuori se continuerà a mostrarmi ciò che mi ha fatto vedere in allenamento in queste settimane”.