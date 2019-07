Europa League, Mazzarri non si fida del Debrecen: “Non bisogna subire gol”

Sta per iniziare l’avventura in campo continentale del Torino, che domani, giovedì 25 luglio (ore 21), ospiterà il Debrecen per la gara d’andata del secondo turno di qualificazione di Europa League.

La posta in palio è ovviamente altissima per cui Walter Mazzarri pretende il massimo dell’attenzione dai suoi. Guai, infatti, a sottovalutare gli avversari: “Si allenano da un mese e mezzo e hanno già superato un turno, sono più avanti di noi – afferma il tecnico toscano, come riporta torinofc.it -. Mi aspetto una prova di grande attenzione e maturità: la prima è cosa non subire gol in casa, dovremo saper gestire le forze e accelerare nei momenti giusti”.