Europa League, Mazzarri: “Wolverhampton bravo a chiudersi, ma sappiamo come metterlo in difficoltà”

Walter Mazzarri presenta la sfida di andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League contro il Wolverhampton, in programma domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino: “Abbiamo visto come il Wolverhampton ha giocato contro il Manchester United, che è tra le formazioni più forti al mondo”, si legge sul sito ufficiale della società granata. “Arrivano da un’ottima annata e, come noi, hanno cambiato pochissimo in rosa. Hanno inserito alcuni giocatori nuovi che hanno aumentato ulteriormente la loro forza. Sono un avversario difficilissimo da affrontare”.

L’esperto tecnico del Toro non è preoccupato: “I valori sono molto simili: troveremo una squadra forte tecnicamente e ben organizzata. Ma io dico ai miei giocatori che se noi faremo ciò di cui siamo capaci loro faranno molta difficoltà. Dobbiamo pensare a lavorare su di noi seguendo un percorso di crescita. Le squadre – come il Wolverhampton – che si chiudono e sono organizzate mettono in difficoltà gli avversari: però i nostri avversari di domani sono in grado di fare molto bene in fase offensiva quando aggrediscono gli avversari. Sanno quello che vogliono e sono in grado di cambiare faccia durante la partita. Noi metteremo in campo le nostre contromosse”.

Sarà anche una sfida tra serie A e Premier League, visto che entrambe le squadre sono arrivate settime nei rispettivi campionati: “Questo ci interessa relativamente. Io ho la mia idea, ma voglio aspettare il doppio confronto per ogni valutazione in merito. Sicuramente non dovessimo passare il turno ci dispiacerebbe molto, ma è accaduto anche l’anno scorso all’Atalanta che poi è arrivata terza in campionato. Tocchiamo ferro, ma in ogni caso avremmo la forza di rialzarci subito. Sicuramente quanto fatto in queste sei partite servirà ai ragazzi per crescere. Nel negativo questa esperienza sarà comunque positiva per il miglioramento del gruppo. E poi quest’anno vogliamo anche tentare di portare avanti il cammino in Coppa Italia meglio di come abbiamo fatto la scorsa stagione”.