Europa League, Torino-Wolverhampton 2-3: ai granata ora serve un’impresa

Tutta in salita, ora più che mai, la rincorsa alla fase a gironi di Europa League del Torino: i granata hanno perso l’andata dei playoff all’Olimpico contro il Wolverhampton con il risultato di 3-2. Servirà un’impresa per gli uomini di Mazzarri in Inghilterra per ribaltare il parziale: sarà necessaria, infatti, una vittoria con almeno due gol di scarto.

NON BASTANO DE SILVESTRI E BELOTTI

Dopo una prima fase equilibrata, il punteggio si è sbloccato a favore degli inglesi verso la fine del primo tempo a causa di un autogol sfortunato di Bremer sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Gli ospiti hanno poi raddoppiato al 59′ con Jota, raddoppio che è durato però solo due minuti, con De Silvestri che ha riaperto la sfida con un colpo di testa ben assestato da due passi. Al 72′, però, il Wolverhampton è tornato avanti di due lunghezze con Jimenez e nel finale Belotti (su rigore) ha accorciato nuovamente le distanze, fissando il punteggio sul 3-2 finale.

TABELLINO

Reti: 43′ aut. Bremer (T), 59′ Jota (W), 60′ De Silvestri (T), 72′ Jimenez (W), 89′ rig. Belotti (T).

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite (64′ Rincon), Baselli, Berenguer (58′ Lukic), Ansaldi (70′ Aina); Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Bonifazi, Millico, Djidji. Allenatore: Mazzarri.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré (64′ Jonny), Dendoncker, Saiss, Moutinho, Ruben Vinagre; Jimenez (75′ Cutrone), Diogo Jota (69′ Pedro Neto). A disposizione: Ruddy, Bennett, Ruben Neves, Gibbs-White. Allenatore: Espirito Santo.

Arbitro: Soares Dias A. (Por).

NOTE: ammoniti Belotti (T), Ansaldi (T), Berenguer (T), Baselli (T), Saiss (W), Bremer (T), Vallejo (W), Rincon (T).