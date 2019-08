Europa League, Wolverhampton o Pyunik possibili avversarie per il Toro ai play-off

Possibile sfida agli inglesi del neo-acquisto Patrick Cutrone in caso di passaggio contro lo Shakhtyor Soligorsk

Sarà sfida al Wolverhampton o al Pyunik per il Torino di Walter Mazzarri in caso di passaggio del turno: lo ha decretato il sorteggio dell’ultima fase dei preliminari di Europa League, quella dei play-off, decisiva per l’accesso alla fase a gironi.

Si prospetta quindi, se non ci saranno colpi di scena, una sfida agli inglesi del neo-acquisto Patrick Cutrone, appena approdato in Inghilterra. I granata però dovranno prima battere lo Shakhtyor Soligorsk: giovedì l’andata a Torino, il 15 agosto il ritorno in Bielorussia.