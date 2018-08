Europei di atletica, Daisy quinta nel lancio del disco: “E’ un sogno”

Daisy Osakue si deve accontentare – si fa per dire – della quinta posizione nella finale del disco agli Europei di Atletica di Berlino, dominata dalla croata Perkovic (67.62), imbattuta nella competizione continentale dal 2010. Per la discobola azzurra, che ha lanciato a 59.32 (al quinto lancio), a quaranta centimetri dal primato personale, si tratta comunque di un piazzamento sorprendente anche dopo i recenti fatti di cronaca con l’aggressione nei suoi confronti avvenuta a Moncalieri nella notte tra il 29 ed il 30 luglio scorso.

LE AVEVANO LANCIATO UN UOVO IN FACCIA

In quella circostanza, Daisy era stata aggredita da un gruppo di balordi, pochi giorni dopo identificati (tra loro anche il figlio di un consigliere comunale del Pd), che le avevano lanciato un uovo in faccia. L’impatto aveva provocato la lesione della cornea dell’occhio sinistro. Dopo aver rischiato di non partecipare alla rassegna continentale a causa dell’assunzione di medicinali, la lanciatrice era stata anche attaccata duramente sui social con una serie di offese e minacce, anche di morte.

GIA’ ESSERE IN FINALE ERA UN SOGNO

“Già essere entrata in finale era un sogno, poi centrare l’obiettivo di entrare nelle prime otto per giocarmi gli ultimi tre lanci è stato fantastico. Sono amareggiata soltanto per non aver realizzato il personale ma sono molto contenta” ha commentato, a caldo, Daisy.

BERLINO E’ UN TRAMPOLINO DI LANCIO

“C’è tanto su cui lavorare e non vedo l’ora di arrivare a casa per mettermi sotto ad allenarmi. Berlino è un trampolino di lancio, la ricorderò per sempre”, ha concluso la 22enne lanciatrice di Moncalieri che durante la gara è stata seguita dall’allenatrice Maria Marello e dal tecnico federale Nicola Vizzoni (ex argento olimpico nel lancio del martello a Sydney 2000).