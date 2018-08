Europei di Glasgow, il torinese Miressi è un fulmine: medaglia d’oro nel 100 stile libero

Il diciannovenne fantastico nella gara regina: "Non ho parole, non pensavo di fare un tempo così"

Quinto posto per il campione uscente Luca Dotto

Fantastico Alessandro Miressi agli Europei di Glasgow. Il 19enne torinese ha vinto la medaglia d’oro nei 100 stile libero con il crono di 48″01, precedendo l’inglese Scott e il francese Metella. ”Sono felicissimo, non ho parole: non pensavo di fare un tempo così” ha detto ai microfoni di RaiSport.

A Miressi, atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, sono arrivati i complimenti del capo della polizia Franco Gabrielli: “Dietro a tale straordinario risultato c’è la tenacia, la costanza dell’atleta ma anche il non comune senso di appartenenza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro e ai valori della Polizia di Stato che Alessandro in ogni occasione non manca di ricordare”.