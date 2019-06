Europei U21, Francia e Romania pareggiano: l’Italia è fuori

Finisce 0-0 a Cesena: francesi in semifinale come migliore seconda, azzurrini a casa

E’ finita come molti si aspettavano e temevano: l’Italia Under 21 è fuori dall’Europeo di casa. Inutile quindi la vittoria di sabato contro il Belgio: il pari odierno tra Francia e Romania porta entrambe le squadre a 7 punti nel Girone C e qualifica così i francesi come migliore seconda, eliminando gli azzurrini di Di Biagio.

POCHE EMOZIONI A CESENA

Al “Manuzzi” di Cesena è andata in scena una partita con poche emozioni: è bastato uno 0-0 a qualificare entrambe le formazioni in campo alla fase successiva del torneo. L’altra sfida del girone, tra Croazia e Inghilterra, è finita in un pirotecnico 3-3: entrambe hanno chiuso la manifestazione ad 1 punto nel girone, eliminate.

GIRONE C: RISULTATI E CLASSIFICA

Croazia-Inghilterra 3-3

Romania-Francia 0-0

Romania 7 (q)

Francia 7 (q)

Inghilterra 1

Croazia 1