Non è bastato un secondo tempo sempre in attacco e dominato all’Italia U21 per evitare la prima sconfitta in questo europeo di casa: a Bologna trionfa la Polonia, che vince per 1-0 e guadagna l’accesso alle semifinali del torneo. L’ha decisa una rete di Bielik nel corso del primo tempo.

I ragazzi di Di Biagio ora sono obbligati a vincere l’ultima partita contro il Belgio (sabato a Reggio Emilia) per sperare in una qualificazione come migliore seconda del proprio girone.