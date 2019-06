Europei Under 21: tris dell’Italia al Belgio ma non basta, resta la speranza ripescaggio

Manita della Spagna alla Polonia: Furie Rosse in semifinale. Quanti rimpianti per gli Azzurrini di Di Biagio

L’Italia batte 3-1 il Belgio ma non basta per ottenere la qualificazione alle semifinali dell’Europeo Under 21. La Spagna, infatti, asfalta la Polonia e stacca il pass beffando gli Azzurrini che finiscono secondi nel gruppo A.

A questo punto la squadra di Di Biagio deve soltanto sperare nei risultati delle squadre degli altri gironi per poter andare avanti nella competizione come migliore seconda.

Per l’Italia sono andati a bersaglio Barella, Cutrone e Chiesta, autore di un gol meraviglioso nel finale di par

IL TABELLINO DI BELGIO-ITALIA 1-3:

ITALIA (4-3-1-2): Meret; Calabesi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella (90′ Dimarco), Mandragora, Locatelli (72′ Tonali); Pellegrini (79′ Bonazzoli); Cutrone, Chiesa. A disp.: Audero, Montipò, Bonifazi, Orsolini, Adjapong, Romagna, Kean, Murgia. All.: Di Biagio.

BELGIO (4-4-2): De Wolf; Cools, Bushiri, Bastien (59′ Mangala); Bornauw; Schrijvers, Heynen, Omeonga (59′ Vershaeren), Cobbaut; Saelamaekers (74′ Mbenza), Lukebakio. A disp.: Jackers, Teunckens, De Norre, Iseka, De Sart, Schrijvers, Amuzu, Wouters. All.: Walem.

Arbitro: Jovanovic S. (Srb)

Ammoniti Saelamaekers (B), Cools (B), Bushiri (B), Mangala (B), Vershaeren (B), Locatelli (I), Chiesa (I), Pezzella (I), Mancini (I)

Espulso Mbenza (B) al 93′ per doppia ammonizione

RETI: 44′ Barella (I), 53′ Cutrone (I), 79′ Vershaeren (B), 89′ Chiesa (I)