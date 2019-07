EuroToro, buona la prima: Debreceni battuto 3-0

Reti di Belotti (su rigore) e Ansaldi nel primo tempo, chiude Zaza nel secondo: tra 7 giorni il ritorno in Ungheria

Inizia nel migliore dei modi l’avventura europea del Torino di Walter Mazzarri: al “Moccagatta” di Alessandria i granata battono 3-0 il Debreceni nell’andata dei preliminari di Europa League. Settimana prossima il match ritorno, che si giocherà in Ungheria.

Il gol del vantaggio granata è stato firmato dal gallo Belotti su calcio di rigore al 20′, mentre in chiusura di primo tempo, al 42′, è stato Ansaldi a raddoppiare per chiudere la prima frazione sul 2-0. Il Toro ha controllato poi il risultato nella seconda frazione, mentre decisivo è stato l’ingresso di Simone Zaza, che all’80’ ha preso il posto di Berenguer e al 93′, in pieno recupero, ha fatto 3-0.