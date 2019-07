EUROTUTE-IL PROFESSIONISTA? MEGLIO CON LA DIVISA

L’abito non fa il monaco, è vero, ma a lavoro bisogna andare vestiti nel modo giusto. Eurotute di via Onorato Vigliani a Mirafiori Sud, da 25 anni sul mercato, è il negozio e laboratorio adatto a chiunque abbia necessità di indossare una divisa. E quindi, uniformi da lavoro, per ogni tipo di professione e, ovviamente, grembiuli scolastici, tutto di alta qualità. Cortesia e professionalità sono i suoi punti di forza insieme con un assortimento vastissimo e alla velocità di consegna, 3-4 giorni per ciò che non è già confezionato. «Vestiamo qualsiasi tipo di professione – spiega Silvana, la titolare – qui da noi si trovano camici e completi adatti a ogni lavoro. In particolare, siamo specializzati in camici per i medici che produciamo noi direttamente nel nostro laboratorio». Ma anche per tutto quello che non viene prodotto in sede la qualità è altissima. Da Eurotute si trova l’abbigliamento adatto a cuochi, camerieri, operai, muratori, oltre che per chiunque lavori negli ospedali, nelle cliniche private, negli ambulatori dentistici. A disposizione anche scarpe antinfortunistiche, zoccoli, ciabatte e servizio di sartoria.

Eurotute, via Onorato Vigliani 9, Torino; 011.6192416.

Orario: 8,30-12,30; 15-19 (chiuso solo la domenica).